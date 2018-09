Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas cortam estradas e ameaçam aldeias em Alijó

Fogo deflagrou por volta das 21h00, na freguesia de Perafita. Aldeias estão a ser evacuadas.

23.09.18

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou numa zona de mato da freguesia de Vila Vrde, no Alijó, em Vila Real, durante a noite deste domingo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de moradores, a aldeia de Jorjais de Perafita e a aldeia de Perafita estão muito ameaçadas pelas chamas, sendo que a Nacional 15 está cortada ao trânsito pela Guarda Nacional Republicana.



De acordo com as informações disponibilizadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, no local estão 113 operacionais acompanhados por 28 viaturas no combate ao fogo.



O alerta ocorreu às 21h04.



Em atualização