Mais de 200 operacionais e sete meios aéreos combatem incêndio no Sabugal

Sete meios aéreos e mais de 200 operacionais estão a combater um incêndio, que consome numa zona de mato, no Sabugal, no distrito da Guarda.As chamas não estão a colocar habitações em risco.O incêndio começou às 15h14 na localidade de Santo Estêvão e mobiliza sete meios aéreos, 202 operacionais e 57 veículos, de acordo com a página da Autoridade da Proteção Civil.Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o fogo se encontra ativo e consome uma zona de mato, sem ameaçar habitações ou outros bens materiais.