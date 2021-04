O Ministério Público (MP) entende que a segurança Maria Malveiro, de 21 anos, e a enfermeira Mariana Fonseca, de 24, tiveram igual participação no homicídio e desmembramento do cadáver de Diogo Gonçalves, de 20, e pediu esta terça-feira, no Tribunal de Portimão, que sejam ambas condenadas a uma pena de prisão “superior a 20 anos”.O homicídio ocorreu em Algoz, Silves, em março ...