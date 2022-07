Um incêndio deflagrou esta quarta-feira em Lameirão, Figueiró dos Vinhos, Leiria, numa zona de povoamento florestal.De acordo com os dados no site da ProCiv, a combater o fogo estão 215 operacionais apoiados por 54 veículos e 11 meios aéreos."O incêndio continua ativo e sem casas em perigo", adiantou a fonte do CDOS à Lusa.O alerta foi dado às 16h15.