Mais de 200 operacionais e 11 meios aéreos combatem fogo na Covilhã

O combate ao incêndio que lavra na localidade de Garrocho, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, empenhava cerca das 18h30 mais de 200 operacionais e 11 meios aéreos, segundo dados da Proteção Civil.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no combate ao incêndio de Garrocho, ativo desde as 03h18 deste sábado, estavam 205 operacionais, 54 meios terrestres e 11 meios aéreos, sendo a esta hora o que mais meios reúne no combate.

Ao início da tarde, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco adiantou à Lusa que o incêndio, que está a lavrar "numa das encostas da serra", em Garrocho, na freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, não estava na altura a ameaçar habitações nem tinha obrigado ao corte de estradas.