Mais de 30 tribunais encerrados devido à greve dos funcionários judiciais

Mais de 30 tribunais estão esta quinta-feira totalmente paralisados devido à greve convocada pelos dois sindicatos representativos dos oficiais de justiça, que registam uma adesão próxima dos 100% por parte destes profissionais.

Segundo os dados enviados hoje à Lusa pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), pelo menos 34 tribunais registam 100% de adesão no primeiro de dois dias da greve agendada para a reabertura do setor, após o período das férias judiciais. Entre estes estão os maiores tribunais de algumas comarcas do país, como Braga, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda ou Funchal, remetidos apenas ao trabalho em serviços mínimos.

"Há uma adesão enorme por parte dos oficiais de justiça, com um grande número de tribunais completamente encerrados um pouco por todo o país (...), em que a adesão é de 100% e nos restantes é sempre acima de 90%. Estamos a garantir os serviços mínimos e penso que amanhã os números irão subir para entre 95% e 100%", diz o presidente do SFJ, António Marçal.