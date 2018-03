Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 300 militares portugueses em exercício militar internacional no Golfo da Guiné

No exercício vão estar presentes três navios da Marinha e uma aeronave P-3C da Força Aérea.

Por Lusa | 18:34

Mais de 300 militares portugueses vão participar num exercício aeronaval internacional no Golfo da Guiné, com três navios da Marinha e uma aeronave P-3C da Força Aérea, no âmbito do combate à pirataria e capacitação das marinhas costeiras.



Promovido pelo comando norte-americano para a África e Europa, o exercício "Obangame Express 18" decorre entre quarta-feira e 03 de abril entre a costa do Senegal e as águas de são Tomé e Príncipe com a participação de 311 militares da Marinha e 31 da Força Aérea Portuguesa, anunciou hoje o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).



O contributo de Portugal para o exercício inclui três navios da Marinha - a fragata "Álvares Cabral", o reabastecedor "Berrio" e o patrulha "Zaire" - e uma aeronave P-3C de vigilância marítima da Força Aérea.



Segundo o EMGFA, o exercício visa promover a segurança na região através da cooperação entre todas as forças e unidades navais e a partilha de informação entre os centros de operações marítimas dos países do Golfo da Guiné.



A segurança marítima, o combate à pirataria, ao narcotráfico e a "delapidação abusiva dos recursos marinhos" e a "proteção das bases de exploração petrolífera existentes na região", são outros objetivos do exercício.



Angola, Benim, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Gambia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Namíbia, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Senegal, Togo, República do Congo, República Democrática do Congo e Serra Leoa são os países africanos participantes.



No "Obangame Express" contará também com meios da Alemanha, Bélgica, Noruega, Brasil, Canadá, EUA, Dinamarca, França, Espanha, Marrocos, Holanda e Turquia.



A bordo dos navios portugueses seguirão três observadores do Brasil, Espanha e Chile, uma equipa de abordagem com oito fuzileiros de Cabo Verde e 10 militares da guarda costeira de São Tomé e Príncipe.