As autoridades que investigam os incêndios rurais não conseguiram apurar as causas que estiveram na origem de mais de 3500 ignições. As investigações conclusivas apontam que 47 por cento dos incêndios que deflagraram no País até julho têm a ver com o uso negligente do fogo.



Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), até outubro, o País registou 10 449 incêndios rurais, sendo que destes 9479 foram investigados pela GNR e Polícia Judiciária.









