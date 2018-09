Registados 742 ataques de cães na via pública em três anos

Dados são avançados pela Guarda Nacional Republicana.

Por Lusa | 09:33

Mais de 740 ataques de cães na via pública foram registados desde 2016 e até ao momento, revelou este sábado a Guarda Nacional Republicana (GNR), entidade que está atenta a situações de possíveis focos de ataque destes animais.

Em resposta à agência Lusa, a GNR indicou que, desde o início deste ano e até quatro de setembro, ocorreram 231 ataques de cães no espaço público, em 2017 foram contabilizados 253 e em 2016 foram registados 258, o que corresponde a um total de 742 ataques nos últimos três anos.

Sobre a proibição dos abates nos canis a partir de 23 de setembro, em que se prevê um aumento de cães vadios nas ruas, "o dispositivo da GNR está particularmente atento a situações de abandono de animais de companhia, no sentido de identificar os seus autores, assim como a situações de possíveis focos de ataque por parte destes animais, articulando com as entidades competentes, nomeadamente, os municípios, para se proceder à sua recolha".