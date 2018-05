Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão polícia abatido por suspeito de radicalismo durante ataque

Homem foi detido pelas autoridades holandesas enquanto gritava "Allahu Akbar" de machado em punho.

09:47

A polícia holandesa disparou sobre um homem que gritava "Allahu Akbar" ("Deus é grande" em árabe) enquanto os tentava atacar com um machado, na cidade de Schiedam. O homem de 26 anos acabou por ferir fatalmente um cão-polícia que também estava no local a acompanhar a patrulha.



De acordo com os media norte-americanos, as autoridades terão entrado em casa do suspeito para o deter quando se aperceberam que este exibia um machado na varanda do seu apartamento enquanto proferia frases islâmicas. Os polícias terão tentado neutralizar o homem, mas os seus esforços foram em vão, uma vez que este conseguiu ferir o animal, que acabou mais tarde por morrer.



O suspeito de radicalismo islâmico foi levado para o hospital em estado crítico mas neste momento encontra-se estável e não corre perigo de vida. O homem, de origem síria, já se encontrava sinalizado por suspeitas de radicalismo e por ligações a possíveis organizações de terrorismo.