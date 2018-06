Fábrica de congelados tomada pelas chamas em Viseu

Incêndio nas instalações da Beiragel mobiliza mais de 100 bombeiros. Vídeos mostram violência do fogo

Por Lusa | 07:30

Um violento incêndio deflagrou esta quarta-feira numa fábrica de congelados de São João de Lourosa, Viseu, não havendo vítimas a registar, segundo a proteção civil. Segudo o site da Proteção Civil, pelas 8h30 estavam no local 143 bombeiros.







O comandante dos bombeiros revelou à CMTV que o fogo está confinado ao edifício da empresa, não tendo feito vítimas. O fogo terá começado numa altura em que não estariam funcionários na empresa. Pelas 8h30, o fogo ainda não estava dominado, mas os bombeiros conseguiram circunscrevê-lo ao pavilhão principal da empresa.

















"O incêndio está confinado à Beiragel e ainda não está dominado", disse à Lusa fonte do CDOS de Viseu.



O alerta para o fogo na fábrica Beiragel foi dado às 06h19, de acordo com a mesma fonte.



"A empresa, situada na zona industrial de São João Lourosa junto à Estrada Nacional 231, está tomada pelas chamas, estando vários corporações de bombeiros no local e outras a caminho".