Mais de mil operacionais e 25 meios aéreos combatiam cinco fogos às 18h00

Mais de 1.000 operacionais, apoiados por 25 meios aéreos, combatiam às 18h00 deste domingo os cinco fogos ativos em Portugal continental que geravam mais preocupação, nos distritos de Lisboa, Porto, Bragança e Santarém, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 18h00 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que deflagrou às 15h25 no concelho de Ourém, distrito de Santarém, era o que mobilizava mais meios, com 333 bombeiros apoiados por 91 viaturas e nove meios aéreos.

Pelas 17h10, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém explicou à Lusa que o fogo na localidade de Casal do Ribeiro, na freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, tinha uma frente ativa com diversas projeções.



Também com maiores dimensões, o fogo em Avessada, concelho de Mafra, distrito de Lisboa, era combatido por 321 bombeiros, apoiados por 85 meios terrestres e seis meios aéreos.





Ainda no distrito de Lisboa, em Bairro, concelho de Alenquer, o fogo florestal que teve início às 15h41 mobilizava 103 operacionais, apoiados por 28 viaturas e três meios aéreos.Já em Meixomil, concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto, o fogo que começou às 12h25 mobilizava às 18h00 151 operacionais com 41 viaturas e três meios aéreos.Em Sapeira, no concelho de Bragança, o incêndio que lavra desde as 15h01 era combatido com 111 bombeiros, com o apoio de 35 viaturas e quatro meios aéreos.No total, estes cinco fogos ativos mobilizavam, pelas 18h00, 1.119 operacionais, apoiados por 280 viaturas e 25 meios aéreos.Nos fogos em resolução, estavam ainda mobilizados, às 18h00, 457 bombeiros, com o apoio de 121 meios terrestres e dois meios aéreos.O incêndio que teve início na quarta-feira no concelho de Vila Pouca de Aguiar, que foi várias vezes dominado e alvo de reacendimentos, mantinha no terreno 208 operacionais, com 61 viaturas e um meio aéreo, em trabalhos de consolidação.Cerca de 120 concelhos localizados sobretudo no interior Norte e Centro do país apresentam este domingo perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).A maioria dos concelhos do Norte e do Centro estão em risco máximo de incêndio, o Algarve está tendencialmente em risco muito elevado e quase todo o Alentejo em risco elevado de incêndio, segundo o IPMA.Em risco moderado de incêndio estão apenas 21 municípios do continente, localizados numa faixa amarela junto ao litoral da costa ocidental, entre Oliveira do Bairro (Aveiro) e Póvoa de Varzim (Porto) e na região Oeste, além dos municípios de Setúbal Sines, Albufeira, Faro e Olhão.O perigo de incêndio rural vai manter-se em risco máximo de incêndio no interior Norte e Centro do continente pelo menos até quinta-feira, prevê o IPMA.