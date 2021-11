O s primeiros nove meses do ano terminaram com 1140 reclusos por violência doméstica nas cadeias (235 em preventiva e 905 a cumprir pena efetiva de prisão). São mais 45 do que em igual data do ano passado. No mesmo período de nove meses, foram assassinadas 19 pessoas em contexto de violência doméstica (14 mulheres e cinco homens), número igual ao do mesmo período de 2020 (15 mulheres, três homens e uma criança).