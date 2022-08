A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária está a investigar a quem pertencem um conjunto de ossadas que foram encontradas dentro de uma mala de viagem numa zona de mato na freguesia de Almancil, no concelho de Loulé. A mala tinha sido colocada no meio de várias pedras, numa zona isolada, e foi encontrada na segunda-feira por um popular.









Ver comentários