Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maëlys sepultada 279 dias após homicídio

Funeral é este sábado em França e autópsia afasta cenário de violação.

Por João Tavares | 09:08

A menina lusodescendente morta durante uma festa de casamento em França, a 27 de agosto de 2017, vai este sábado a enterrar. As cerimónias fúnebres decorrem 279 dias após o crime – cometido numa pequena aldeia dos Alpes – e 108 dias após a descoberta do corpo da menina de nove anos.



A autópsia revelou que Maëlys de Araújo não foi abusada sexualmente. As causas da morte ainda estão a ser determinadas pelas equipas forenses.



Sabe-se, contudo, que Maëlys tinha um dos maxilares fraturado, que pode ter sido causado pelo estalo que Nordahl Lelandais – homicida confesso e já em prisão preventiva – admitiu à polícia ter dado à menina. Contudo, sempre alegou que não a quis matar.



O homicida, um militar de 35 anos, acabou por confessar o crime só em fevereiro, levando a polícia até ao corpo da menina, abandonado numa zona de difícil acesso. Foram feitos exames à roupa e corpo da criança, não tendo sido encontrados vestígios de ADN do agressor.



Maëlys é este sábado sepultada em Tour di Pin, em Grenoble.