Maëlys tinha maxilar partido em dois

Perícias terminaram e o corpo será entregue à família.

Por Magali Pinto | 01:30

Três meses depois de os restos mortais de Maëlys de Araújo terem sido encontrados pelas autoridades francesas, o corpo vai ser finalmente entregue à família - a criança lusodescendente tinha nove anos. Desapareceu no final do mês de agosto durante uma festa de casamento em Pont de Beauvoisin, França. Os pais estão a preparar o funeral.



O homicida da menina, Nordahl Lelandais, ex-militar, admitiu ter assassinado a criança, mas disse ter sido um ato involuntário, isto é, assumiu apenas ter dado uma bofetada a Maëlys. Vai ter de explicar agora ao juiz os motivos pelos quais a menina tem o maxilar superior partido em dois pedaços.



Lelandais está internado na ala de Psiquiatria do Hospital de Lyon e vai ser chamado de novo a tribunal para ser confrontado com os resultados da autópsia.



O ADN da menina foi detetado na bagageira do seu carro e depois no sofá da casa dos pais do homicida. Lelandais explicou que não tinha intenção de matar a criança e que entrou em pânico quando se apercebeu que Maëlys não respirava a seguir a ter-lhe dado a bofetada.



Foi então que decidiu enterrar o corpo da criança.



PORMENORES

Internado após confessar

Dois dias após assumir a morte da menor, em fevereiro, o homicida foi internado num hospital psiquiátrico, onde é monitorizado para evitar o suicídio.



Assume outra morte

Em março, o homicida confessou a morte de um soldado que tinha sido dado como desaparecido em abril de 2017.



Advogada fala da dor

"Saber as causas concretas da sua morte irá permitir à família ultrapassar [a dor]", afirmou ontem a advogada dos pai, após ser concluída a autópsia.