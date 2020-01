Manda matar família para evitar prejuízo de 320 mil euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



Foi para evitar ter um prejuízo de 320 mil euros que o empresário chinês Chenglong Li, de 24 anos, mandou incendiar o prédio da rua Alexandre Braga, no Porto, em março do ano passado, com o objetivo de matar uma idosa, de 88 anos, e os três filhos desta, únicos inquilinos do edifício. Era essa a quantia que o arguido, que está em prisão preventiva, iria perder caso não entregasse o imóvel no prazo estipulado - e o qual acordou vender por 1,2 milhões. Decidiu, por isso, expulsar a família, incendiando ... < br />