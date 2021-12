Manuel Pinho em domiciliária: "Seria insuportável se um dia fosse provado que favoreci a EDP, o BES ou seja quem for"

seis milhões de euros por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, negou ter "

foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017 num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo (GES).

O antigo ministro da Economia foi detido na terça-feira de manhã, após comparecer para a continuação de um interrogatório no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que tinha ficado suspenso em novembro. A mulher também foi ouvida, sendo constituída arguida pelo crime de corrupção e branqueamento de capitais.

O antigo ministro da economia, Manuel Pinho, em prisão domiciliária até pagar uma caução derecebido um euro que seja do BES/GES que não fosse devido"."Seria totalmente insuportável se um dia fosse provado que favoreci a EDP, o BES ou seja quem for", disse Manuel Pinho, em entrevista ao Expresso, citada pela SIC Notícias. No entanto, o antigo políticoManuel Pinho referiu ainda que vai manter a calma, "se querem acusar acusam e na altura dá-se a resposta certa", acrescentou.