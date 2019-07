Mar Seguro: Peniche aposta na segurança

Batismos de mar

Os Batismos de mar permitiram, sobretudo aos mais novos, viver a experiência de navegar numa lancha.



Multidão

Uma multidão de pessoas acompanhou debate e atuação de Toy no espaço preparado para o efeito na marina de Peniche.



"A vida no mar é muito dura", salienta Toy

O cantor Toy não se coibiu de passar a mensagem: "A vida do mar é muito dura e é preciso sensibilizar as pessoas que vivem do mar como é importante ver o sorriso dos familiares à espera da chegada das traineiras com os pescadores com saúde".



O artista, natural de uma cidade piscatória, Setúbal, disse que "na procura do pão nosso de cada dia" os pescadores não devem esquecer-se que a sua segurança está em primeiro".



Simulado naufrágio e lançada balsa

Foi simulado o naufrágio de uma embarcação de pesca, com um dos tripulantes a lançar uma balsa salva-vidas à água para socorrer um colega inconsciente, ativando meios de alerta através de sinal pirotécnico e radiobaliza.



Sardinha assada e caldeirada

O Festival da Sardinha, que decorreu em paralelo, na Marina de Peniche, disponibilizou duas toneladas e meia de sardinha ao longo do evento.



Este domingo a ementa incluiu ainda uma caldeirada , que foi oferecida aos convidados.

A preocupação com a segurança marítima marcou este domingo um conjunto de atividades desenvolvidas em Peniche peloem parceria com a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha, que incluiu viagens numa embarcação utilizada nas operações de socorro, o simulacro do salvamento de um pescador que caiu à água e um debate com intervenientes ligados ao mar.Foi este o mote do debate moderado pelo jornalista Paulo Oliveira Lima, que juntou responsáveis da autoridade marítima, pesca e à prática de desportos aquáticos, que também se estendeu a outros públicos que utilizam o mar – os atletas e os banhistas.Humberto Jorge, presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, sublinhou que na formação para a cédula marítima, que habilita os pescadores a irem ao mar, "há muitas horas dedicadas à segurança".Alexandre Caneira, do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro, apontou também a necessidade dos pescadores "verificarem as condições das embarcações e estarem dotados com equipamentos modernos".O coordenador do Desporto Escolar da Região Oeste, Augusto Aniceto, manifestou que a cultura de segurança deve começar nos jovens e daí a aposta em "centros de formação desportiva", existindo dois em Peniche.Paulo Ferreira, presidente do Península Peniche Surf Clube, destacou que "quem pratica desportos aquáticos é que mais salvamentos faz".O presidente da Câmara de Peniche, Henrique Bertino, anunciou um investimento de 792 mil euros do Estado para dragagens no porto de pesca, que vai permitir "a entrada e saída de navios maiores em segurança" e que, segundo Toledo Cristo, comandante da capitania, "reforçará a importância deste porto de abrigo no contexto nacional".Costa Guerreiro, da Autoridade Marítima Nacional, indicou ainda a instalação do sistema ‘Costa Segura’, que através da vigilância de embarcações de recreio e pesca através de câmaras, radares e de uma carta eletrónica, "vai contribuir para reforçar a segurança".O churrasco foi um dos pontos de atração para as centenas de pessoas que estiveram presentes na iniciativa promovida peloNo caso, foram os homens quem tomou conta dos grelhadores preparados para o público.