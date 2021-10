O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, renovou esta sexta-feira o mandato do Chefe de Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca.Numa nota publicada no site da Presidência da República é anunciado que a renovação surge sob proposta do Governo.O General José Nunes da Fonseca é Chefe de Estado-Maior do Exército desde 2018.