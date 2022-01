Marinha resgata homem com dificuldades respiratórias de navio ao largo dos Açores

Um homem de 53 anos com dificuldades respiratórias foi hoje resgatado de um navio que navegava ao largo dos Açores numa operação coordenada pela Marinha Portuguesa, revelou a instituição.

Em comunicado, a Marinha indica que o tripulante, "que apresentava dificuldades respiratórias, foi resgatado e transportado pela aeronave EH-101, da Força Aérea Portuguesa, para o aeroporto da Horta, onde aterrou cerca das 11:20".

O homem foi, depois, "encaminhado para unidade hospitalar, por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores".

De acordo com a Marinha, o tripulante resgatado, com nacionalidade chinesa, estava "a bordo do navio mercante KANG MAY, com bandeira da Libéria, a navegar a cerca de 228 milhas náuticas [422 quilómetros] a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores".

A Marinha esclarece que a ação, iniciada durante a madrugada de hoje, foi desenvolvida através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) e em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) e a Força Aérea.

"Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa e uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras", refere.