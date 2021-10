Marinhas portuguesa e espanhola cooperam no mar do Norte

A equipa de convés de voo da fragata "Corte-Real", da Marinha Portuguesa, está a operar, no mar do Norte, com o helicóptero Sea Hawk, do navio "Almirante Juan de Borbón", da Marinha de Espanha.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa afirma que a cooperação entre marinheiros portugueses e espanhóis se tem vindo a intensificar e a aperfeiçoar, com a participação conjunta em exercícios e operações realizadas ao longo dos últimos anos.

"As duas nações, integradas na Standing NATO Maritim Group 1, espelham o espírito de união que caracteriza os dois países vizinhos, elevando assim o padrão operacional e de profissionalismo no mar que as distingue", afirma a nota.