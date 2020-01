Mata a mãe à facada por estar a "embirrar"

Os episódios de violência começaram há mais de 18 anos. Paulo Jorge Nunes sujeitava a mãe a maus-tratos na casa onde viviam, na Póvoa de Varzim, e era ainda bastante agressivo com a irmã e o cunhado.O homem, que tem problemas de alcoolismo, chegou a apontar uma faca à idosa, de 78 anos, e, em maio de 2019, agrediu-a, tendo Emília Simões caído ao chão. Um mês depois, assassinou a vítima, no sofá, com sete facadas. No processo, o arguido, de 45 anos, alegou que só se lembra da idosa "embirrar" consigo por não trabalhar.O suspeito está agora acusado de um crime de homicídio qualificado, outro de violência doméstica na forma agravada e ainda mais dois de ameaça agravada. Quando foi detido, tinha uma taxa de 1,94 g/l de álcool no sangue. A acusação revela que, após o homicídio cometido na rua Alberto Sampaio, o homem saiu da habitação na posse da faca com a qual cometeu o crime e dirigiu-se à esquadra da PSP, por volta das 21h00. Entregou a arma e confessou o que fez.Na altura, apresentava um discurso desorientado, não tinha documentos e a faca não apresentava qualquer vestígio de sangue. Foi encaminhado para uma ala psiquiátrica. Por coincidência, a irmã do arguido foi à mesma esquadra retirar uma queixa que tinha contra ele e, assim, acabou por ajudar a PSP a identificar o arguido.Paulo alegou sempre que não se lembra do momento do crime. A última memória que tem é da idosa a embirrar consigo. Está em preventiva.