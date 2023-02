u Vany Vieira, de 31 anos, foi esta terça-feira acusado pelo Ministério Público do brutal homicídio da companheira, Denise Rosa, de 37, grávida de sete meses. O crime ocorreu em agosto de 2022, no Barreiro, com várias facadas no pescoço e tórax, e anunciado pelo assassino no Facebook.Para o Ministério Público, o homicida “agiu movido por sentimento de paranoia”, que o levou “a construir um cenário em que a vítima o tinha traído e que a criança não era seu filho”. Achava que Denise “o tinha envenenado ou queria envenenar, fazendo parte, à semelhança do resto da humanidade, de uma rede criminosa que o perseguia e que o queria matar”.Está preso no hospital prisional.