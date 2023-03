Jelsom Pontes, de 40 anos, e um amigo foram visitar uma conhecida, no Bairro de Angola, Loures, para lhe dar os sentimentos pela morte da mãe. O amigo de Jelsom deixou o carro a tapar a saída da viatura de um dos moradores, Nuno Pereira, que deu início a uma discussão. Eram 18h00 do dia 25 de fevereiro de 2014 e Nuno foi a casa buscar uma pistola, com a qual matou Jelsom.









