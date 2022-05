Matou o marido com 85 golpes de faca e ancinho na cabeça, pescoço, tronco e braços. Esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro, Rosa Marta, de 58 anos, confessou o crime e disse que “matá-lo [a Miguel Gomes, de 60 anos] foi um ato de sobrevivência”. No testemunho, a mulher disse que o marido não aceitou a ideia de divórcio: “Disse que me tirava a vida, que se não fosse dele, não seria de mais ninguém, e começou a espetar-me com uma faca.









