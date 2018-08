Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata vizinho à facada nas escadas do prédio

Após várias discussões, Ramiro Fonseca, de 73 anos, assassinou José Joaquim Silva, de 38 anos.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 09:04

"Por favor, acorda, meu amor, acorda", gritou, desesperada, a companheira de José Joaquim Silva, agarrada ao corpo do homem, de 38 anos, que não mais acordaria. Depois de uma discussão entre vizinhos, num prédio da rua do Príncipe Perfeito, em Aveiro, Ramiro Fonseca, de 73 anos, esfaqueou José Joaquim, de 38, com uma navalha. Dois golpes, no peito e no pescoço, foram fatais para a vítima.



O crime ocorreu ao final da noite de segunda-feira. O homicida permaneceu no local até à chegada das autoridades, confessando o crime, embora alegando legítima defesa.



Ao que o CM apurou, tudo ocorreu num contexto de desavenças antigas entre os dois vizinhos do prédio - no qual muitos dos moradores ali foram alojados pela Segurança Social. Já dias antes, o agora detido terá dito à vítima que lhe "limpava o sebo" após quezília em torno da utilização de uma churrasqueira.



Desta vez, poderá ter estado o barulho na origem da discussão. Certo é que, após uma primeira abordagem da companheira do homicida à vítima, a discussão subiu de tom nas escadas do prédio e Ramiro puxou da faca. "Vi logo que tinha morrido ali", lamentou a mulher.



À PJ, o septuagenário garantiu que apenas se defendeu ao desferir os golpes fatais. À chegada dos meios de socorro, José Joaquim Silva estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local. Ramiro Fonseca será presente, esta quarta-feira, a um juiz de instrução criminal, no Departamento de Investigação e Ação Penal - precisamente ao lado do prédio do crime.



PORMENORES

Pedem mudança

Os moradores dos prédios vizinhos do local do crime subscreveram um abaixo-assinado para que a segurança social deslocalize os utentes. O prédio é habitado por beneficiários de assistência social.



Polícia chamada

"A Polícia é chamada várias vezes por semana por causa dos problemas entre os vizinhos deste prédio", descreveu ao CM um empresário local. Ontem, foi acionada de imediato a PJ para o caso de homicídio.



Vizinhos do DIAP

O homicídio ocorreu num prédio vizinho do Departamento de Investigação e Ação Penal, local onde Ramiro Fonseca é presente hoje, a um juiz de instrução criminal para serem aplicadas medidas de coação.