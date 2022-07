Matam colega com nove facadas por desvio de rendas do patrão em Lisboa

Dois homens, de 21 e 60 anos, que mataram um colega de trabalho com quem faziam cobranças de rendas junto de inquilinos do patrão, foram agora acusados pelo Ministério Público de homicídio qualificado, um como autor material e o outro como cúmplice.O crime ocorreu a 11 de setembro de 2021, na rua de Alcântara, Lisboa. Tal como o CM noticiou, ‘Cavalo Branco’, como era conhecido, 52 anos, foi apanhado num corredor de acesso à sua casa. Os dois arguidos tinham ido à sua procura porque este "apropriava-se de parte das rendas, o que estava na origem de desentendimentos" entre a vítima e o principal arguido."Mais uma vez, gerou-se uma discussão por causa das rendas e o principal arguido empunhou uma faca do mato [que depois atirarou para o lixo] e atingiu o ofendido com nove golpes, tendo-lhe provocado a morte", descreve o Ministério Público."O segundo arguido assistiu a tudo, ao lado do primeiro arguido e nada fez para evitar a morte da vítima", refere a acusação. Os dois homens, detidos em fevereiro pela PJ de Lisboa, estão em prisão preventiva. Trabalhavam os três na construção civil.