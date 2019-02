Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matou e roubou homem instigado pela mulher

Homicida encontrou Vítor Horta, de 70 anos, a dormir no quarto, e bateu-lhe até o matar.

Por João Mira Godinho | 01:30

Vítor Horta, de 70 anos, terá sido morto com violência na casa onde vivia, em S. Brás de Alportel, pelo homem de 39 anos detido na passada segunda-feira pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária. A mulher, de 38 anos, detida na mesma altura, conhecia a vítima e é suspeita de ter instigado o furto da residência.



De acordo com o Ministério Público (MP) de Faro, o detido entrou na casa de Vítor, junto ao estádio municipal de S. Brás de Alportel, na noite de 17 para 18 de setembro do ano passado. Ao chegar ao quarto, encontrou o homem ainda a dormir e bateu-lhe "com um instrumento ainda não determinado, até o matar".



Depois, "por forma a não vir a ser identificado, o arguido terá despejado álcool sobre a cama da vítima, ateado fogo a uns papéis, aberto os bicos de gás do fogão e acendido uma vela", refere ainda o MP.



Em seguida, fugiu levando "os valores que encontrou na casa", acrescenta. O corpo de Vítor Horta viria a ser encontrado na manhã seguinte, por um familiar.



O casal foi presente na terça-feira a tribunal para aplicação de medidas de coação. O detido ficou em prisão preventiva, enquanto a mulher está sujeita a apresentações periódicas às autoridades e proibida de sair do concelho de residência.



PORMENORES

Separação de crimes

O homem está indiciado pelos crimes de homicídio, roubo e tentativa de incêndio. A mulher "por suspeitas de instigação de crime de furto", diz o MP.



Ambos desempregados

Os dois detidos eram próximos e, tanto quanto se sabe, estavam ambos desempregados. Há ainda suspeitas de terem problemas de toxicodependência.