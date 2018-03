Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cheias destroem casa em Ferreira do Zêzere

Habitação ficou completamente alagada.

14:42

Uma derrocada, provocada pelas chuvas intensas que se fazem sentir esta sexta-feira, destruiu uma casa esta sexta-feira na localidade de Castanheira, concelho de Ferreira do Zêzere.





O proprietário do imóvel chegou ao local por volta das 12h00 e deparou-se com a situação.



Em atualização