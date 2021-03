Médico responsável pela autópsia a Ihor Homeniuk ouvido em tribunal no julgamento dos inspetores do SEF

Decorre esta quarta-feira a sétima sessão do julgamento dos inspetores do SEF acusados da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa em 2020.Carlos Durão, médico legista responsável pela autópsia a Ihor, é ouvido no Campus da Justiça em Lisboa.As defesas dos arguidos vão assim tentar desacreditar a versão do ortopedista.Três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) estão a ser julgados pela morte à pancada de Ihor Homeniuk.Os arguidos estão acusados de homicídio qualificado, punível com penas de até 25 anos de prisão. O crime terá ocorrido a 12 de março, dois dias após o cidadão do Leste ter sido impedido de entrar em Portugal, alegadamente por não ter visto de trabalho.Após ser espancado, terá sido deixado no chão, manietado, a asfixiar lentamente até à morte. Dois dos inspetores respondem ainda pelo crime de posse de arma proibida