Megaoperação da PSP do Porto faz 10 detidos por tráfico de droga

A PSP do Porto desenvolveu uma megaoperação de combate ao tráfico de droga esta quinta-feira, na baixa da cidade do Porto. Foram até ao momento detidas 10 pessoas, com idades entre os 26 e os 68 anos, apreendidos mais de 2kg de haxixe, 1.107 doses individuais de cocaína, 19 doses de anfetaminas, uma planta de canábis, 70 mil euros, 3 armas e 6 automóveis.Na sequência de uma investigação iniciada o ano passado, foram feitas 24 buscas domiciliárias em Vila Nova de Gaia e no Porto.

Os detidos, vão ser, hoje, presentes junto das Autoridades Judiciárias.