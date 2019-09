Nove detidos em megaoperação de combate ao tráfico de droga no Porto

A PSP realizou esta segunda-feira 36 buscas domiciliárias por tráfico de droga e armas nos bairros da Pasteleira, Pasteleira Nova, Pinheiro Torres e Aldoar, no Porto. Na sequência desta megaoperação foram detidas nove pessoas, apreendidos 10 mil euros em dinheiro e vários tipos de armas.

Em conferência de imprensa, o chefe da Divisão da PSP do Porto, Rui Mendes, avançou que foi apreendida uma "quantidade substancial" de droga nos quatro bairros, onde foram realizadas buscas domiciliárias, desde haxixe, a liamba, cocaína e heroína.





Por volta das 07h00 da manhã desta terça-feira - hora legal para a realização de buscas domiciliárias - os bairros foram cercados por agentes da PSP. A megaoperação mobilizou mais de 100 operacionais.A investigação está a decorrer, ainda que numa fase de "contabilização", tal como referiu Rui Mendes. Esta megaoperação acontece depois da reportagem da CMTV revelar o tráfico de droga e o medo dos moradores residentes nos bairros da freguesia de Lordelo do Ouro que todos os dias são obrigados a lidar com o tráfico e com a falta de polícia nas suas localidades.