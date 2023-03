Três suspeitos de roubos e agressões foram detidos na manhã de terça-feira num acampamento em Peniche, onde residiam, durante uma ação com as operações especiais da PSP.A investigação foi iniciada após agressões aos donos de um café. Dos detidos, entre 30 e 38 anos, dois ficaram em prisão domiciliária e um ficou preso por crimes anteriores. Está em fuga um quarto elemento do grupo.