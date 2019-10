Membro da Juve Leo ‘Aleluia’ diz ser vítima da namorada

Elton Camará, conhecido por ‘Aleluia’, cabecilha do núcleo de Marvila, Lisboa, da claque do Sporting Juve Leo e arguido no processo da invasão à academia leonina em Alcochete, nega ter cortado a pulseira eletrónica que o obrigava a estar em casa, dizendo-se vítima da namorada.Ao que oapurou junto de fonte próxima do arguido, ‘Aleluia’ garante que a 24 de setembro, dia em que terá alegadamente fugido de casa após cortar a pulseira eletrónica, se ausentou com autorização do tribunal para ir ao dentista.O membro da Juve Leo admite que, por essa altura, já tinha discutido várias vezes com a namorada. No entanto, garante que nunca lhe bateu. ‘Aleluia’, de resto, acusa mesmo a antiga companheira de ter mudado a fechadura da casa, impedindo-o de reentrar em casa ao voltar do dentista.Elton Camará diz ter então contactado o advogado e que o mesmo informou o tribunal de que o membro da Juve Leo estava obrigado a pedir alojamento a um amigo.Estes argumentos, no entanto, não convenceram o tribunal, já que ‘Aleluia’ veio a ser submetido a prisão preventiva. Está agora na cadeia de Setúbal.A ex-namorada de ‘Aleluia’ acusa-o de a agredir. A PSP acredita que o chefe da Juve Leo terá fugido à prisão domiciliária para evitar ir para a cadeia.Elton Camará é um dos 44 acusados da invasão à Academia de Alcochete. Segundo a acusação, ‘Aleluia’ foi um dos 10 que ficaram após as agressões.‘Aleluia’ desmente ter agredido jogadores e técnicos do Sporting, apesar de ter estado na academia na mesma data.