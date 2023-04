Uma menina de cinco anos foi encontrada em paragem cardiorrespiratória pelos pais, ao início da manhã do Domingo de Páscoa, na casa da família, em Lordelo, Paredes.O casal deu o alerta aos Bombeiros de Lordelo, que ainda tentaram a reanimação, juntamente com a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, mas sem sucesso.A criança terá sofrido uma morte súbita enquanto dormia.O corpo foi removido para autópsia. A família recebeu apoio psicológico do INEM.