Menina de três anos morre atropelada em Oliveira do Hospital

Uma menina de três anos morreu, esta sexta-feira, após ser atropelada por um carro na Estrada Nacional 17, na Chamusca, em Oliveira do Hospital.A mãe assistiu ao acidente e necessitou de apoio psicológico da equipa do INEM.A criança foi projetada vários metros.A equipa do INEM ainda fez manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER.Os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, uma VMER e a GNR foram chamados ao local.O alerta foi dado às 19h30.O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Coimbra.