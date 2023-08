Menino de quatro anos ferido com gravidade após queda em hotel na Póvoa de Varzim

Um menino de quatro anos sofreu ferimentos considerados graves, esta sexta-feira à noite, na sequência de uma queda no São Félix Hotel, em Laundos, na Póvoa de Varzim.

Segundo apurou o Correio da Manhã, a criança terá caído para um telheiro, nas traseiras da unidade hoteleira, de uma altura entre dois a três metros.

O menino foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e pela equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde. Depois de estabilizado foi transportado para o Hospital de Póvoa de Varzim com ferimentos considerados graves.

O alerta para o incidente foi dado minutos depois das 20h30 desta sexta-feira.