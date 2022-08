Homem levado para o hospital após situação de pré-afogamento em praia não vigiada na Póvoa de Varzim

Um homem de 46 anos ficou ferido, esta segunda-feira de manhã, depois de uma situação de pré-afogamento na praia da Ramalha, em Estela, Póvoa de Varzim.O homem foi retirado da água por um surfista. Estava inconsciente.Segundo apurou o Correio da Manhã, depois de socorrido e estabilizado no local pelos meios de socorro a vitima recuperou os sentidos e foi transportada para o hospital.A praia onde ocorreu o incidente não é vigiada.Para o local foram mobilizados elementos da Associação de Nadadores Salvadores Os Delfins, do Projeto 'SeaWatch', da Autoridade Marítima Nacional, dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim e do INEM.