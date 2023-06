Homem sofre queimaduras graves após acidente na Siderurgia Nacional na Maia

Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos considerados muito graves, esta segunda-feira, na sequência de um curto-circuito num quadro elétrico na Siderurgia Nacional, em São Pedro Fins, no concelho da Maia.

Segundo apurou o Correio da Manhã, a vítima apresentava queimaduras graves no corpo, sobretudo na face e nas mãos. Foi assistida no local pelas equipas de socorro e transportada para o heliporto do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde a aguardava um helicóptero do INEM. Depois de estabilizada foi helitransportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, os Bombeiros Voluntários de Pedrouços, os Bombeiros Voluntários de Ermesinde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João.

O alerta foi dado às 12h43. As autoridades estão a investigar o incidente.