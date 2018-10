Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino forçado a sexo por colega da escola

Arguido, de 16 anos, obrigou a vítima, de 12, a roubar comida e um comando de consola.

Por Nelson Rodrigues | 08:22

Foi uma tarde de verdadeiro terror. O menino, de 12 anos, acabara de sair das aulas e dirigia-se para um treino de futebol quando foi abordado por um colega da escola, de 16.



Foi obrigado a fazer uma viagem de metro, desde Francos, no Porto, até Sete Bicas, em Matosinhos, e forçado a roubar comida num supermercado para o agressor e um comando de uma consola na loja Fnac do NorteShopping. Foi ainda espancado com murros e, no espaço de apenas uma hora, foi forçado a diversos atos sexuais.



Este caso, que aconteceu a 29 de março do ano passado, não foi uma situação isolada. No processo, consultado pelo CM, há ainda o relato de um outro menor, também com 12 anos, que foi ameaçado de morte com uma navalha de ponta e mola, apontada ao pescoço, e forçado a roubar artigos para uma Play-Station 4.



O arguido começará a ser julgado, ainda este mês, no Tribunal de S. João Novo, no Porto. Está acusado de dois crimes de coação agravada e um de abuso sexual de menores.



De acordo com o processo, o menor que foi alvo de abusos sexuais nas traseiras de um supermercado abandonado, na Estrada da Circunvalação, foi também ameaçado pelo arguido de que deveria levar para a escola dinheiro e os cartões de crédito dos pais. Caso não o fizesse, o agressor dizia que iria agredir toda a sua família - uma vez que sabia onde todos moravam.



O arguido, que completou 18 anos em agosto, aguarda o início do julgamento em liberdade.