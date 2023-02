Com apenas 17 anos, o jovem conta com uma ficha policial que se pode descrever como preenchida: um total de oito crimes de furto, três deles cometidos já este ano. O último frente a frente com a polícia aconteceu na madrugada de terça-feira, pelas 04h00, num colégio em Alvalade, Lisboa. Acabou ‘denunciado’ pelo sistema de alarme do estabelecimento de ensino, perseguido a pé por agentes da PSP e detido.









