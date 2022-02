Menor dá soco a outro para sacar 1,5 euros no Porto

Um menor, de 16 anos, foi detido pela PSP por ter dado um soco a um rapaz da mesma idade para lhe roubar 1,5 euros, na tarde de sexta-feira, na Avenida da Boavista, no Porto. Foi presente a um juiz.





Tudo aconteceu pelas 14h25. O estudante, residente no Bairro da Pasteleira Nova, atacou um outro rapaz que com ele se cruzou na rua. Agrediu-o e fugiu com a quantia. A vítima viu um carro da polícia a passar na rua e pediu socorro. O agressor acabou por ser apanhado pouco depois. Estava na presença de outros dois rapazes, que testemunharam o roubo. O dinheiro foi apreendido.