Por João Tavares | 22:21

Um jovem de 16 anos foi esta sexta-feira esfaqueado no abdómen por outro menor da mesma idade, nas imediações da EB1 do Esteval, no Montijo.



A vítima foi hospitalizada, mas não corre risco de vida.



O agressor está em fuga e a ser procurado pela PSP.

O caso ocorreu às 16h20.

O jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria.