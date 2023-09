O menor que morreu no sábado após um mergulho para o rio Cávado, em Prado, Vila Verde, estava a poucos dias de se reencontrar com os pais. Aires Rafael Graça, de 14 anos, era natural de Cabo Verde e ia regressar àquele país. Nos últimos dois anos, o jovem esteve a viver com os tios no concelho de Vila Verde.













O jovem e amigos tinham passado a tarde a saltar da ponte de Prado para o rio. Nas redes sociais várias pessoas alertam para o perigo desta prática, que é habitual naquele local.O Agrupamento das Escolas de Prado, ao qual o menor pertencia, emitiu, no domingo, uma nota de pesar pela trágica morte do jovem.