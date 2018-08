Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menores ameaçavam expor fotos íntimas na net para abusar de menina

Suspeitos obrigavam menor a fazer relações sexuais em troca de silêncio.

A polícia espanhola deteve dois rapazes menores de idade, de 15 e 17 anos, por suspeitas de abuso sexual sobre uma menina de 14 anos, a quem alegadamente obrigavam a ter relações sexuais. O caso ocorreu em Madrid, Espanha.



De acordo com a Europa Press, os suspeitos ameaçavam a menor de que iriam publicar fotos intímas destas nas redes sociais caso esta não cedesse à coação. Segundo consta na acusação, os menores começaram por manter contacto através da Internet, onde foram estabelecendo confiança. A rapariga acabou por enviar imagens suas comprometedoras de "alto conteúdo erótico".



Depois de estarem na posse de tais fotografias, os detidos passaram a usá-las para extorquir a vítima. Exigiam que esta tivesse relações sexuais com eles e ainda chegaram a pedir-lhe dinheiro. Ainda assim, foram feitos circular alguns vídeos da jovem na Internet, que rapidamente chegaram ao conhecimento da mãe desta, a primeira a alertar as autoridades.