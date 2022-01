A GNR recuperou, esta sexta-feira, um Mercedes de Classe E, do futebolista, David Sualehe, do Paços de Ferreira, emprestado à Académica de Coimbra.



A viatura, avaliada em 100 mil euros, tinha sido dada como furtada em Coimbra e foi deixada junto à estação de Vila das Aves. Foi agora recuperada pela Guarda Nacional Republicada que está agora a investigar os contornos do furto.





David Sualehe, de 24 anos, está na Académica por empréstimo do Paços de Ferreira.