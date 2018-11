Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mesquita Machado e António Salvador vão a julgamento por crime de prevaricação

Decisão da juíza de instrução do Tribunal do Braga contrariou o que tinha sido pedido pelo Ministério Público.

13:35

Uma juíza de instrução criminal de Braga decidiu esta segunda-feira levar a julgamento o ex-presidente da Câmara local Mesquita Machado e o dono da empresa Britalar, António Salvador, no processo da concessão do estacionamento pago à superfície naquela cidade.



Os arguidos vão responder por um crime de prevaricação.



A decisão da juíza de instrução do Tribunal do Braga contrariou o que tinha sido pedido pelo Ministério Público (MP), que defendeu que a acusação deveria "soçobrar".