Mestre de Yoga abusou de oito mulheres mas falta de queixa impediu MP de acusar Jorge Veiga e Castro

A Polícia Judiciária de Lisboa concluiu que existem fortes indícios de que o grande mestre do Yoga em Portugal, Jorge Veiga e Castro, coagiu e abusou sexualmente de pelo menos oito mulheres, tendo mesmo violado uma delas. No entanto, o despacho do Ministério Público é de arquivamento.Em causa está a prescrição do crime. Ou seja, as vítimas tinham até seis meses após crimes para apresentarem queixa às autoridades, passado este período já não o podem fazer e o MP não pode acusar o fundador e agora ex-presidente da Confederação Portuguesa de Yoga.Segundo o despacho, a falta de queixa deveu-se ao "espírito de seita" em que viviam as vítimas.O processo nasceu em 2020 após uma reportagem da RTP. Os testemunhos são considerados credíveis, porém, a falta de queixa atempada não permite a ação do MP.