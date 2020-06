Migrantes que chegaram a Olhão partiram de Marrocos

Os sete migrantes que chegaram a Olhão no sábado, a bordo de uma pequena embarcação, afirmam que estiveram quatro dias no mar e que vieram de El Jadida, cidade marroquina, sabe oEsta é a terceira embarcação com migrantes intercetada no Algarve em sete meses e, segundo apurou o, todos garantiram às autoridades ter partido de El Jadida, o que poderá indicar uma ligação entre estes.Os jovens que chegaram sábado afirmam serem marroquinos, têm entre 20 e 30 anos, e foram intercetados na ria Formosa, após um pescador lúdico ter alertado a Polícia Marítima. Não tinham qualquer documento de identificação e traziam combustível, mantimentos e alguma comida a bordo. Falam fluentemente inglês e alguns deles francês.Os jovens fizeram testes de despistagem à Covid-19 e todos eles deram negativo. Estão atualmente a cargo do Conselho Português para os Refugiados, em Lisboa.